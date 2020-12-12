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أبوالعينين وأحمد فتحي سرور يشاركان بمؤتمر العدالة الناجزة والإصلاح التشريعي

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أبوالعينين وأحمد فتحي سرور يشاركان بمؤتمر العدالة الناجزة والإصلاح التشريعي أبوالعينين وأحمد فتحي سرور يشاركان بمؤتمر العدالة الناجزة والإصلاح التشريعي

مصراوي Masrawy

12:11 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل مؤتمر العدالة الناجزة والإصلاح التشريعي بحضور النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق.

وقال أبوالعينين، خلال كلمته بالمؤتمر، نحتاج إلى إصلاحات تشريعية عاجلة تواكب التطورات الحالية، وهناك تشريعات عفى عليها الزمن ولا تناسب الوقت الحاضر.

وتابع: "إصدار تشريعات جديدة أكبر التحديات التي تواجه العالم الآن في ظل التغيرات القائمة، ونأمل أن يواصل مجلس النواب الثورة التشريعية التي أحدثها والتي تجلت في إصدار أكثر من 800 تشريع.

وتابع: أُثمن ما قامت به وزارة العدل من عمليات تحديث وميكنة في المحاكم والشهر العقاري بما يسرع من معدل إجراءات التقاضي.

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