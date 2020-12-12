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بروتوكول تعاون بين "قومي حقوق الإنسان" و"الرقابة الإدارية"

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بروتوكول تعاون بين "قومي حقوق الإنسان" و"الرقابة الإدارية" بروتوكول تعاون بين "قومي حقوق الإنسان" و"الرقابة الإدارية"

مصراوي Masrawy

12:01 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

وقع المجلس القومي لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لدعم حماية حقوق الإنسان في ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال فايق، إن هذا البروتوكول يمثل إضافة كبيرة لعمل المجلس في تعزيز ودعم حماية حقوق الإنسان وقيم النزاهة والشفافية، موجها الشكر والتقدير للواء حسن عبدالشافي ولهيئة الرقابة الإدارية على بروتوكول التعاون المشترك.

وأكد على أن المجلس لن يدخر جهداً في أن يترجم البروتوكول إلى برنامج عمل يجسد تطلعاتنا المشتركة في مكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان.

وأعرب رئيس المجلس، عن تقديره الشخصي وتقدير المجلس القومي لحقوق الإنسان للدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة المعنية في مكافحة الفساد وحماية الانجازات التي تحققها الدولة والمجتمع.

يهدف بروتوكول التعاون بين المجلس والهيئة إلى تبادل الخبرات ذات الاهتمام المشترك في كافة المجالات تنفيذاً لأهداف كلٍ من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ووفقا للمواثيق الأممية والإقليمية، وذلك بالإضافة إلى تبادل الأنشطة التدريبية والتوعية بنشر الثقافة والمساهمة في تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

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