8 جنيهات للتذكرة بنظام التجزئة.. تشغيل خط نقل عام من العياط لجامعة القاهرة غدا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لمصراوي، إنه بداية من غد الأحد سيتم تشغيل خط أتوبيسات تجريبي من مدينة العياط حتى جامعة القاهرة.

وكشف اللواء محمد صلاح أبوهميلة، عضو مجلس النواب، الاتفاق مع اللواء رزق علي رئيس هيئه النقل العام على بدء تشغيل خط تجريبي لأتوبيسات النقل العام من مدينة العياط وذلك اعتبارا من غد الأحد 12/12/2020.

وقال أبوهميلة، إن تشغيل الخط الجديد تجريبيا سيكون وفقا للخطة التالية:

- ستكون رحلة الأتوبيس صباحا من الموقف المخصص له بالقرب من مزلقان السكك الحديدية بمدينة العياط وسيتوجه إلى موقف المنيب ومنه إلى جامعة القاهرة ليبدأ مسار العودة.

- تم الاتفاق مع المسؤولين بالهيئة على أن تكون أسعار الركوب بأقل قدر وفقا للآتي: (من العياط لموقف المنيب 6 جنيهات، ومن العياط إلى جامعة القاهرة 8 جنيهات، ومن العياط إلى البدرشين 3 جنيهات).

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم إعداد مكان بجوار إدارة الطرق وعند بداية كوبري المساندة العلوي كمحطة تشمل جراج للأتوبيسات وغرفة مكتب للعاملين على هذه الأتوبيسات كمكان للصيانة والراحة.