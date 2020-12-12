أخبار عاجلة

شاهد.. دولة تقدّم أول محطة فحص آلي وذاتي لكورونا -
"الموارد البشرية" بالباحة تنفّذ 7350 زيارة للمنشآت التجارية -
أمريكا.. أولى دفعات لقاح "فايزر بيونتيك" خبّأت "مفاجأة غير متوقعة" -
"مدني مكة" يحذر من أجواء ماطرة تستمر حتى 10 مساء -
"إثراء" يحتفي باليوم العالمي للغة العربية ويُصدر كتاب "المعلقات لجيل الألفية" -
ثابتة الجناح وعمودية.. شاهد "طائرات درونز لصد غزو الجراد" بالمملكة -
هل تتخيل أين يحتسي هؤلاء الشباب الشاي؟ شاهد "إتكاءة فوق السحاب" -
"السور" للمرتبة الحادية عشرة بهيئة الإذاعة والتلفزيون -
الإفتاء: أداء مصاب كورونا صلاة الجمعة في المسجد حرام شرعا -
تركيا تُصعّد: لن تتراجع عن شراء "إس-400" الروسية رغم العقوبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

8 جنيهات للتذكرة بنظام التجزئة.. تشغيل خط نقل عام من العياط لجامعة القاهرة غدا

Print
8 جنيهات للتذكرة بنظام التجزئة.. تشغيل خط نقل عام من العياط لجامعة القاهرة غدا 8 جنيهات للتذكرة بنظام التجزئة.. تشغيل خط نقل عام من العياط لجامعة القاهرة غدا

مصراوي Masrawy

11:56 ص السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لمصراوي، إنه بداية من غد الأحد سيتم تشغيل خط أتوبيسات تجريبي من مدينة العياط حتى جامعة القاهرة.

وكشف اللواء محمد صلاح أبوهميلة، عضو مجلس النواب، الاتفاق مع اللواء رزق علي رئيس هيئه النقل العام على بدء تشغيل خط تجريبي لأتوبيسات النقل العام من مدينة العياط وذلك اعتبارا من غد الأحد 12/12/2020.

وقال أبوهميلة، إن تشغيل الخط الجديد تجريبيا سيكون وفقا للخطة التالية:

- ستكون رحلة الأتوبيس صباحا من الموقف المخصص له بالقرب من مزلقان السكك الحديدية بمدينة العياط وسيتوجه إلى موقف المنيب ومنه إلى جامعة القاهرة ليبدأ مسار العودة.

- تم الاتفاق مع المسؤولين بالهيئة على أن تكون الركوب بأقل قدر وفقا للآتي: (من العياط لموقف المنيب 6 جنيهات، ومن العياط إلى جامعة القاهرة 8 جنيهات، ومن العياط إلى البدرشين 3 جنيهات).

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم إعداد مكان بجوار إدارة الطرق وعند بداية كوبري المساندة العلوي كمحطة تشمل جراج للأتوبيسات وغرفة مكتب للعاملين على هذه الأتوبيسات كمكان للصيانة والراحة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مفاجأة.. أبرز ماركات الجينز العالمية صناعة مصرية من ليفايز لزارا

مفاجأة.. أبرز ماركات الجينز العالمية صناعة مصرية من ليفايز لزارا

8 الصبح - أسعار الذهب والخضراوات ومواعيد القطارات بتاريخ 17/12/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضراوات ومواعيد القطارات بتاريخ 17/12/2020

صحف إماراتية عن قمة السيسي وبن زايد: مصر والإمارات يدًا بيد

صحف إماراتية عن قمة السيسي وبن زايد: مصر والإمارات يدًا بيد

من مصر | حلقة خاصة لـ”من مصر” من منطقة الأهرامات مع عالم الآثار د. زاهي حواس (حلقة كاملة)

من مصر | حلقة خاصة لـ”من مصر” من منطقة الأهرامات مع عالم الآثار د. زاهي حواس (حلقة كاملة)

شبكة عيون الإخبارية