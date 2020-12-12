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وفاة خفير وسائق.. بيان عاجل للسكة الحديد عن اقتحام سيارة لمزلقان

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وفاة خفير وسائق.. بيان عاجل للسكة الحديد عن اقتحام سيارة لمزلقان وفاة خفير وسائق.. بيان عاجل للسكة الحديد عن اقتحام سيارة لمزلقان

مصراوي Masrawy

11:54 ص السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد ، اقتحام سيارة مجهزة بصهريج مياه بدون لوحات معدنية، مزلقان الخوي الواقع بكم ٣٠٠/٧٤٩ بخط القاهرة أسوان بين محطتي السباعية والمحاميد.

وأضافت الهيئة في بيان صباح السبت، الاقتحام جاء أثناء مرور قطار ٢٠١٤ القاهرة/ أسوان، ورغم أن المزلقان مغلق بالبوابات المعدنية ووسائل التنبية الضوئية والسمعية (أضواء وأجراس) تعمل بانتظام وتوضح أن المزلقان مغلق مما أدى إلى كسر بوابة المزلقان واصطدامها بجرار القطار ووفاة سائق السيارة وإصابة غفير المزلقان.

وأكمل البيان: تم نقله إلى مستشفى ادفو العام.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات بجيمع أنواعها والأفراد الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.​

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