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"أبل" تطلب من موظفيها العمل من المنزل حتى الصيف المقبل لمنع تفشي كورونا

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"أبل" تطلب من موظفيها العمل من المنزل حتى الصيف المقبل لمنع تفشي كورونا "أبل" تطلب من موظفيها العمل من المنزل حتى الصيف المقبل لمنع تفشي كورونا

مصراوي Masrawy

11:56 ص السبت 12 ديسمبر 2020

واشنطن - أ ش أ

طلبت شركة أبل الأمريكية من موظفيها عدم العودة إلى المكاتب قبل الصيف المقبل، في إطار المساعدة لمنع تفشي جائحة المستجد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، في مكالمة جماعية مع الموظفين، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، "إنّه من غير المتوقع أنّ تعودوا إلى مكاتبكم قبل يونيو 2021 على الأٌقل، لا يوجد خيار بديل عن التعاون سويّاً، لقد تعلمنا الكثير في هذه الفترة، واكتسبنا مهارة الإنجاز عن بعد دون التضحية بالإنتاجية، واعتبر أنّ كل ذلك بمثابة دروس مهمة لنا، وطالما نحن على هذه الطريق البعيدة عن الوباء، سنحافظ على ما هو رائع في آبل، ونصل إلى أفضل النتائج".

يشار إلى أن جائحة فيروس كورونا أجرت الموظفين في جميع أنحاء العالم على الابتعاد عن المكاتب هذا العام، ومن المتوقع أنّ تعيد شركة فيسبوك موظفيها إلى عملهم الطبيعي في يوليو 2021، بينما أخبر الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، موظفيه، أنّ معظمهم لن يعودوا إلى المكتب حتى يونيو 2021.

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