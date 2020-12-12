أخبار عاجلة

شاهد.. دولة تقدّم أول محطة فحص آلي وذاتي لكورونا -
"الموارد البشرية" بالباحة تنفّذ 7350 زيارة للمنشآت التجارية -
أمريكا.. أولى دفعات لقاح "فايزر بيونتيك" خبّأت "مفاجأة غير متوقعة" -
"مدني مكة" يحذر من أجواء ماطرة تستمر حتى 10 مساء -
"إثراء" يحتفي باليوم العالمي للغة العربية ويُصدر كتاب "المعلقات لجيل الألفية" -
ثابتة الجناح وعمودية.. شاهد "طائرات درونز لصد غزو الجراد" بالمملكة -
هل تتخيل أين يحتسي هؤلاء الشباب الشاي؟ شاهد "إتكاءة فوق السحاب" -
"السور" للمرتبة الحادية عشرة بهيئة الإذاعة والتلفزيون -
الإفتاء: أداء مصاب كورونا صلاة الجمعة في المسجد حرام شرعا -
تركيا تُصعّد: لن تتراجع عن شراء "إس-400" الروسية رغم العقوبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الاستخبارات العراقية تعلن القبض على داعشي عمل بصفة إعلامي في كركوك

Print
الاستخبارات العراقية تعلن القبض على داعشي عمل بصفة إعلامي في كركوك الاستخبارات العراقية تعلن القبض على داعشي عمل بصفة إعلامي في كركوك

مصراوي Masrawy

11:49 ص السبت 12 ديسمبر 2020

بغداد - (د ب أ):

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم السبت إلقاء القبض على "ارهابي" في كركوك عمل بصفة اعلامي لدى تنظيم "داعش".

وقالت الوكالة، في بيان صحفي اليوم أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي، إن الموقوف اعترف خلال التحقيقات الأولية "ببث الإصدارات الخاصة بالعمليات الارهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بذبح وقتل الابرياء عن طريق شاشة عرض في احدى أسواق محافظة كركوك خلال سيطرة داعش على مناطق بالمحافظة لتخويف وزرع الرعب داخل نفوس المواطنيين".

وأشارت إلى أنه أقر بالمشاركة في عمليات ارهابية ضد القوات الامنية في قاطع امرلي ، لافتة إلى أنه "ضبط بحوزته فلاشة ميموري محمل عليها مقاطع فيديوية وإصدارات تخص العمليات الإرهابية التي كانت تنفذها عصابات داعش بحق المواطنيين وبندقيتين كلاشنكوف".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مفاجأة.. أبرز ماركات الجينز العالمية صناعة مصرية من ليفايز لزارا

مفاجأة.. أبرز ماركات الجينز العالمية صناعة مصرية من ليفايز لزارا

صحف إماراتية عن قمة السيسي وبن زايد: مصر والإمارات يدًا بيد

صحف إماراتية عن قمة السيسي وبن زايد: مصر والإمارات يدًا بيد

من مصر | حلقة خاصة لـ”من مصر” من منطقة الأهرامات مع عالم الآثار د. زاهي حواس (حلقة كاملة)

من مصر | حلقة خاصة لـ”من مصر” من منطقة الأهرامات مع عالم الآثار د. زاهي حواس (حلقة كاملة)

من مصر | حوار خاص من منطقة الأهرامات مع عالم الآثار د. زاهي حواس (فقرة كاملة)

من مصر | حوار خاص من منطقة الأهرامات مع عالم الآثار د. زاهي حواس (فقرة كاملة)

شبكة عيون الإخبارية