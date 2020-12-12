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ضبط المتهمين باختطاف طفل بالشرقية وطلب من أسرته لإطلاق سراحه

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ضبط المتهمين باختطاف طفل بالشرقية وطلب من أسرته لإطلاق سراحه ضبط المتهمين باختطاف طفل بالشرقية وطلب من أسرته لإطلاق سراحه

مصراوي Masrawy

12:02 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على المتهمين باختطاف طفل بالشرقية، وطلب من أسرته لإطلاق سراحه.

تلقى مركز شرطة كفر صقر بلاغاً من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز بأنه حال قيام زوجته بتوصيل نجلهما "8 سنوات " إلى مدرسته بدائرة المركز قام مجهولان باختطافه واقتياده داخل سيارة ملاكي والهرب بـه وتلقيه اتصال هاتفي من مجهول طلب خلاله مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة (شخصان – مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، ولدى استشعار الآخر بتضييق الخناق عليه وملاحقته أمنياً قام بإطلاق سراح الطفل المُختطف بدائرة المركز وتم العثور عليه.

أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر أحدهما بأنه نظراً لكونه مُقيم بدائرة المركز محل إقامة أسرة الطفل المجنى عليه وعلمه بثراء والده اتفق مع المتهم الثاني على اختطافه ومساومة والده على إطلاق سراحه نظير تحصلهما على مبلغ الفدية .

وبتاريخ الواقعة توجها إلى مدرسة الطفل مستقلان سيارة ملاكي "مستأجرة"، وقاما باختطافه، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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