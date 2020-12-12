مصادرة 15 ألف قرص أدوية مهربه جمركيا داخل صيدلية في الجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

صادرت مباحث التموين بالجيزة، 15 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج "الأمراض المزمنة" مهربة جمركياً داخل صيدلية في الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالجيزة، يفيد بضبط المدير المسئول عن صيدلية بمحافظة الجيزة، بحوزته 15٫800 قرص أدوية خاصة بعلاج " الأمراض المزمنة " مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون مستندات " مجهولة المصدر" مما يشكل خطراً على الصحة العامة) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.