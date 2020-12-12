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شاهد.. دولة تقدّم أول محطة فحص آلي وذاتي لكورونا
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
"الموارد البشرية" بالباحة تنفّذ 7350 زيارة للمنشآت التجارية
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
أمريكا.. أولى دفعات لقاح "فايزر بيونتيك" خبّأت "مفاجأة غير متوقعة"
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
"مدني مكة" يحذر من أجواء ماطرة تستمر حتى 10 مساء
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
"إثراء" يحتفي باليوم العالمي للغة العربية ويُصدر كتاب "المعلقات لجيل الألفية"
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
ثابتة الجناح وعمودية.. شاهد "طائرات درونز لصد غزو الجراد" بالمملكة
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
هل تتخيل أين يحتسي هؤلاء الشباب الشاي؟ شاهد "إتكاءة فوق السحاب"
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
"السور" للمرتبة الحادية عشرة بهيئة الإذاعة والتلفزيون
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
الإفتاء: أداء مصاب كورونا صلاة الجمعة في المسجد حرام شرعا
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
تركيا تُصعّد: لن تتراجع عن شراء "إس-400" الروسية رغم العقوبات
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:39 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
موسكو: نخطط لإنتاج 10 ملايين جرعة لقاح شهريا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 12 ديسمبر 2020 12:21 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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