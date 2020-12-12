لمواجهة " كورونا".. دير مارجرجس بالأقصر يعلق الصلوات ويقصرها على الرهبان

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

أعلن دير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات للأقباط الأرثوذكس غرب محافظة الأقصر، إغلاق أبوابه أمام الزائرين ابتدءًا من يوم الإثنين القادم، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقال بيان للدير، اليوم السبت: "نظرًا للظروف الحالية وللوقاية ومنع التجمعات، يعتذر دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات غرب الأقصر، عن استقبال الزوار وأسر الآباء الرهبان وكذلك الخلوات، وتكون صلوات تسبحة كيهك وعيد الميلاد المجيد قاصرة علي الرهبان فقط، ويبدأ تنفيذ هذا القرار يوم الإثنين الموافق 14 ديسمبر 2020 لحين إشعار آخر، داعين الله أن يحفظ شعبنا بكل صحة وسلام، وبلادنا الحبيبة من أي مكروه".