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الداخلية تنظم قوافل إنسانية لتوزيع مساعدات عينية على المناطق الأولى بالرعاية

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الداخلية تنظم قوافل إنسانية لتوزيع مساعدات عينية على المناطق الأولى بالرعاية الداخلية تنظم قوافل إنسانية لتوزيع مساعدات عينية على المناطق الأولى بالرعاية

مصراوي Masrawy

11:52 ص السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي:

أوفدت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين – مواد غذائية) على المواطنين قاطني المناطق الأولى بالرعاية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد .

ولاقى ذلك قبولاً واستحسانا من الأهالي مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

وجاء ذلك في إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

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