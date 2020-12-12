الداخلية: ضبط مركز غير مرخص لعلاج الإدمان يديره 4 مسجلين بداخله 65 مدمن مخدرات بالجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، والجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (فيلا "مستأجرة" بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة)، يتم إدارتها كمركز طبي (لعلاج الإدمان) بدون ترخيص واحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية.

كما تم ضبط (4 أشخاص من القائمين على إدارة المركز "لثلاثة منهم معلومات جنائية")، وكذا ضبط (65 شخص من متعاطي المواد المخدرة)، مُحتجزين داخل الفيلا دون وجه حق ومتواجدين من فترات مختلفة، و(كمية من الأدوية والأدوات الطبية مجهولة المصدر – عدد من سجلات الدفتر خاصة بنزلاء المركز – عدد من دفاتر إيصالات النقدية باسم المركز – عقد إيجار للعقار – مجموعة من الحبال والعصى تستخدم في تكبيل النزلاء – مبلغ مالي).

وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بإدارة المكان كمركز طبي لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية والعصبية للمتعاطين وأن الحبال والعصا المضبوطة تستخدم في تكبيل النزلاء للسيطرة عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية