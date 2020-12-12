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حفاظاً على أرواح المواطنين.. الداخلية تشن أكبر حملة على 333 مدرسة لتوعية السائقين والكشف عن متعاطي المخدرات

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حفاظاً على أرواح المواطنين.. الداخلية تشن أكبر حملة على 333 مدرسة لتوعية السائقين والكشف عن متعاطي المخدرات حفاظاً على أرواح المواطنين.. الداخلية تشن أكبر حملة على 333 مدرسة لتوعية السائقين والكشف عن متعاطي المخدرات

مصراوي Masrawy

11:50 ص السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

واصلت اللجان التي تم تشكيلها بمختلف مديريات الأمن، بمشاركة الجهات المختصة بالتعاون مع الجهات المعنية، المرور على المدارس، والقيام بفحص للسائقين، للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة، وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها في قانون المرور، كما تم مواصلة توجيه الحملات المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة .

وأسفرت أعمال اللجان على المدارس والحملات على الطرق على مستوى محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مطروح – البحيرة – الغربية – كفرالشيخ – المنوفية – دمياط – الدقهلية – الشرقية – القليوبية – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر) خلال الفترة من 28/11/2020 حتى 8/12/2020 عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي تم المرور على (333) مدرسة أسفرت نتائجها عن فحص سائقي مركبات المدارس وتم إجراء تحليل المخدرات ل(4125) سائق وتبين إيجابية (131) سائق منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

كما تم فحص المركبات (2546) سيارة وتبين مخالفة (390) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وصلاحية باقي المركبات وعددهم (2156) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية .

وتركيب ملصق عاكس تم التنسيق وإدارة المدارس لتركيب ملصق عاكس على جميع أتوبيساتها من الأمام والخلف للإشارة لكونه أتوبيس لنقل الطلبة ومدون به رقم تليفون لتلقى الشكاوى في حالة ارتكاب السائق أي مخالفة أو القيادة برعونة .

وتم تركيب (1292) ملصق عاكس وتم إخطار الجهات المعنية للتنبيه لتركيب الملصق على السيارات المتبقية وعددها (1254) مركبة .

كما حرصت أجهزة الأمن على عقد لقاءات توعوية من السائقين والمشرفين على الأتوبيسات لتوعيتهم بخطورة تعاطى المواد المخدرة وضرورة توافر شروط الأمن والسلامة للمركبة للحد من المركبات.

مراجعة العقود المبرمة بين المدارس ومركبات نقل الطلبة طبقاً للائحة التنفيذية لقانون المرور والتي تستوجب أن يكون العقد معتمداً من الجهات المعنية وتم رصد عدد (309) حالة غير ملتزمة تم التنبيه على الجهات المختصة لتلافى الملحوظة .

كما جرى حملات فحص السائقين بالطرق و تم إجراء تحليل المخدرات لعدد (2307) سائق مركبة متنوعة وتبين إيجابية (281) سائق منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم .

توالى قطاعات وزارة الداخلية تكثيف جهودها بشأن ضبط المخالفين من قائدي المركبات وسائقي الحافلات المدرسية على الطرق حفاظاً على أرواح المواطنين وطلاب المدارس .

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