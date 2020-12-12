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ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجهم في المرج

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ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجهم في المرج ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجهم في المرج

مصراوي Masrawy

11:42 ص السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج، بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم؛ حال تواجدهم بمنطقة سكنهم مُستقلين سيارة قيادة وملك أحدهم.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش – سلاح ناري – عدد من الطلقات - مبلغ مالي- 5 هواتف محمولة).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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