ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجهم في المرج

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج، بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم؛ حال تواجدهم بمنطقة سكنهم مُستقلين سيارة قيادة وملك أحدهم.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش – سلاح ناري – عدد من الطلقات - مبلغ مالي- 5 هواتف محمولة).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.