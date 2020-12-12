"الأمن العام": سقوط عصابة سرقة مركبات "التوك توك" في الجيزة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مركبات "التوك توك" بالجيزة.

تلقى قسم شرطة الحوامدية بلاغا من سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، انه حال سيره بالقرية محل إقامته استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله إلى إحدى القرى بدائرة القسم، وعقب وصولهما فوجئ بثلاثة مجهولين قاموا بتهديده بسلاح ناري واستولوا على مركبة "التوك توك" قيادته وهاتفه المحمول وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أبو النمرس).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش "المستخدم في ارتكاب الواقعة") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات مركبات "التوك توك".

تم بإرشادهم ضبط (مركبة "التوك توك"- الهاتف المحمول "المستولى عليهما") لدى عميل لهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.