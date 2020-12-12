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ضبط 4810 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 482 مخالفة لقرارات الغلق

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ضبط 4810 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 482 مخالفة لقرارات الغلق ضبط 4810 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 482 مخالفة لقرارات الغلق

مصراوي Masrawy

11:36 ص السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها حرصًا على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية .

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 482 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 4810 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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