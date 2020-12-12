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: المحكمة الأمريكية العليا خذلتنا ولم تتحلى بالحكمة والشجاعة

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ترامب: المحكمة الأمريكية العليا خذلتنا ولم تتحلى بالحكمة والشجاعة : المحكمة الأمريكية العليا خذلتنا ولم تتحلى بالحكمة والشجاعة

مصراوي Masrawy

11:46 ص السبت 12 ديسمبر 2020

واشنطن - أ ش أ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ، اليوم السبت، أن المحكمة الأمريكية العليا لم تتحلى بالحكمة والشجاعة، وذلك تعقيبا على رفضها دعوى قضائية أقامتها ولاية "تكساس" لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في أربع ولايات.

وكتب ترامب - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - "المحكمة العليا خذلتنا.. ولم تتحلى بالحكمة والشجاعة".

جدير بالذكر أن الولايات التي طالب كين باكستون المدعي العام لولاية "تكساس" بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية هي جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وجميعها حاسمة.. وكان أكثر من 120 عضوا جمهوريا في الكونجرس قد انضموا إلى هذا الإجراء.

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