مصرع سائق اصطدم قطار بسيارته في أسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

لقي سائق مصرعه اليوم السبت، وأصيب خفير مزلقان قطار الخوى، الواقع بين محطتي السباعية والمحاميد، بمحافظة أسوان، بعد اصطدام قطار بسيارة مياه أثناء عبورها المزلقان.

تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، بوقوع حادث تصادم بمزلقان الخوى بالمحاميد في إدفو، نتيجة اصطدام قطار بسيارة مياه بدون لوحات معدنية أثناء عبورها المزلقان.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة "مصطفى.ا" 33 عامًا، وإصابة خفير المزلقان وجرى نقله إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج.