أخبار عاجلة

"قطان": المملكة قررت فتح بعثة دبلوماسية في الكونغو برازيفيل لتطوير العلاقات بين البلدين -
الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة تطلقان خطة استجابة إنسانية بقيمة 417 مليون دولار -
فوتشي: يتعين تطعيم بايدن ونائبته ضد كورونا في أسرع وقت -
النقض.. تأييد سجن المتهمين بقتل الطفل "يوسف" 7 سنوات -
الرؤية السعودية اليابانية تناقش الشراكة الاستراتيجية بالاجتماع الوزاري الخامس -
دراسة.. "ترامب" اعتمد على الهجوم في "تويتر".. و"بايدن" انتهج زعزعة ثقة الناخبين -
القيادة تعزي ملك إسواتيني في وفاة رئيس وزراء البلاد -
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "الجمهوري" يهنئ بايدن ونائبته -
فريق طبي ينجح في إعادة ذراع مبتور لشاب بمستشفى الهرم -
اليونان تضاعف الإنفاق العسكري بمقدار خمسة أمثال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كيلو ونصف مخدرات في القليوبية

Print
ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كيلو ونصف مخدرات في القليوبية ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كيلو ونصف مخدرات في القليوبية

مصراوي Masrawy

11:21 ص السبت 12 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، القبض على 4 عاطلين لاتهامهم بالاتجار في الحشيش والأستروكس والشادو، وبحوزتهم كيلو ونصف من المضبوطات، جرى التحفظ على المضبوطات، وأحيلوا للنيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بضبط كل من "م.ن.ت" 26 عامًا، عاطل، ومقيم قليوب البلد وبحوزته كمية من مخدر الشادو، تزن حوالي 230 جرام، و"ش.ي.ب" 52 عامًا، عاطل، ومقيم كفر الرجالات، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس، تزن حوالى 600 جرام.

كما جرى ضبط "م.ع.ل" 29 عامًا، عاطل، ومقيم عزبة الشيمي أبو الغيط، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 400 جرام، و"ح.م.ل" 20 عامًا، عاطل، ومقيم قليوب البلد وبحوزته كمية من مخدر الشادو.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء وحدات استيطانية في القدس

مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء وحدات استيطانية في القدس

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

شبكة عيون الإخبارية