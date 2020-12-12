ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كيلو ونصف مخدرات في القليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، القبض على 4 عاطلين لاتهامهم بالاتجار في الحشيش والأستروكس والشادو، وبحوزتهم كيلو ونصف من المضبوطات، جرى التحفظ على المضبوطات، وأحيلوا للنيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بضبط كل من "م.ن.ت" 26 عامًا، عاطل، ومقيم قليوب البلد وبحوزته كمية من مخدر الشادو، تزن حوالي 230 جرام، و"ش.ي.ب" 52 عامًا، عاطل، ومقيم كفر الرجالات، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس، تزن حوالى 600 جرام.

كما جرى ضبط "م.ع.ل" 29 عامًا، عاطل، ومقيم عزبة الشيمي أبو الغيط، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 400 جرام، و"ح.م.ل" 20 عامًا، عاطل، ومقيم قليوب البلد وبحوزته كمية من مخدر الشادو.