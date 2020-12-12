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بالصور.. وزير العدل يصل بورسعيد لتفقد عدد من المنشآت القضائية

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بالصور.. وزير العدل يصل بورسعيد لتفقد عدد من المنشآت القضائية بالصور.. وزير العدل يصل بورسعيد لتفقد عدد من المنشآت القضائية

مصراوي Masrawy

11:09 ص السبت 12 ديسمبر 2020

بورسعيد- طارق الرفاعي:

وصل المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى محافظة بورسعيد، اليوم السبت، لتفقد عدد من المنشآت القضائية.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير العدل فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد لقاء مفتوح مع الأجهزة المعنية بقاعة فايزة أبوالنجا، بحضور المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ومن المنتظر أن يتفقد الوزير الشهر العقاري المطور داخل ديوان عام المحافظة، ومركز التوثيق المطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد بمنطقة الإسراء في حي الضواحي، وأعمال تطوير قاعات مجمع محاكم بورسعيد في حي الشرق.

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