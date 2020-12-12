بعد التطبيع.. المغرب يعلن موعد الاتصالات بالمستثمرين الإسرائليين

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مصراوي Masrawy

وكالات:

قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد المغربي، حفيظ العلمي، إن الوزارة ستبدأ اتصالاتها بالمستثمرين الإسرائيليين، خاصة من الأصول المغربية، والذين أبدوا رغبة في الاستثمار في الصحراء.

وأكد الوزير أن الاتصالات ستنطلق بداية من الاثنين المقبل، وستشمل "جميع المستثمرين المغاربة الاسرائيليين الذين لهم رغبة في الاستثمار في المملكة"، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.

وأضاف أن "العديد منهم كانوا يمنون النفس بالاستثمار في المغرب، وعندما تعذر ذلك لجؤوا إلى دول أخرى واليوم سيعودون".

وكشف العلمي في هذا الصدد أن مجالات الاستثمار المتوقع اختيارها من قبل الإسرائيليين تتمثل أساسا في مجال التكنولوجيا والصيدلة والأدوية، بالإضافة للمواد الفلاحية والالكترونيات وما يتعلق بها وبأمنها.

هذا وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد إعلان التطبيع مع المغرب، أن بلاده توصلت بالوساطة الأمريكية إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية مع المغرب.

وفي وقت لاحق أعلنت شركة طيران "العال" الإسرائيلية، إنها تدرس إمكانية تسيير رحلات مباشرة إلى المغرب.

والخميس، أصبح المغرب أحدث دولة في جامعة الدول العربية توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية. وكجزء من الاتفاق، وافقت الولايات المتحدة على الإعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

والمغرب رابع دولة تعقد مثل هذا الاتفاق مع إسرائيل منذ أغسطس الماضي حيث سبقها كل من الإمارات والبحرين والسودان.

وإلى جانب مصر والأردن، أصبح المغرب سادس دولة عضو في جامعة الدول العربية تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ويشمل الاتفاق إعادة فتح مكاتب الاتصال في تل أبيب والرباط والتي أغلقت في عام 2000 إثر تراجع العلاقات بعد إندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وفتح سفارات في نهاية المطاف.

وقال مسؤولون إن المغرب سيسمح برحلات جوية مباشرة من وإلى إسرائيل لجميع الإسرائيليين.