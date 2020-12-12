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العراق: ضبط داعشي عمل بصفة إعلامي في كركوك

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العراق: ضبط داعشي عمل بصفة إعلامي في كركوك العراق: ضبط داعشي عمل بصفة إعلامي في كركوك

مصراوي Masrawy

11:12 ص السبت 12 ديسمبر 2020

بغداد- (د ب أ):

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، السبت، إلقاء القبض على ارهابي في كركوك عمل بصفة اعلامي لدى تنظيم "داعش".

وقالت الوكالة، في بيان صحفي اليوم أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي، إن الموقوف اعترف خلال التحقيقات الأولية "ببث الإصدارات الخاصة بالعمليات الارهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بذبح وقتل الابرياء عن طريق شاشة عرض في احدى أسواق محافظة كركوك خلال سيطرة داعش على مناطق بالمحافظة لتخويف وزرع الرعب داخل نفوس المواطنيين".

وأشارت إلى أنه أقر بالمشاركة في عمليات ارهابية ضد القوات الامنية في قاطع امرلي، لافتة إلى أنه "ضبط بحوزته فلاشة ميموري محمل عليها مقاطع فيديوية وإصدارات تخص العمليات الإرهابية التي كانت تنفذها عصابات داعش بحق المواطنيين وبندقيتين كلاشنكوف".

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