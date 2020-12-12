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جسم غريب ينفجر داخل مطار بغداد الدولي

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جسم غريب ينفجر داخل مطار بغداد الدولي جسم غريب ينفجر داخل مطار بغداد الدولي
دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية تذكر

جسم غريب ينفجر داخل مطار بغداد الدولي

انفجر، اليوم السبت، جسم غريب داخل مطار بغداد الدولي دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية تذكر.

وقال مصدر أمني عراقي: إن ”جسماً غريباً انفجر داخل مطار بغداد الدولي، بالقرب من مدرسة الرد السريع العسكرية، دون أن يخلف خسائر بشرية أو مادية“.

بيّن المصدر وفق موقع إرم نيوز الإماراتي، أن ”القوات الأمنية طوقت مكان الانفجار، خشية من وقوع انفجارات أخرى، فيما فتحت تحقيقًا لمعرفة طبيعة الانفجار، فيما تجري حالياً مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالمطار، لمعرفة من وضع هذا الجسم داخل المطار، إذا ما كان عبوة أو غيرها من المتفجرات“.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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