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كتل شمالية تؤثر على أجواء بالبرد الشديد.. المسند: ترقبوها في هذا الموعد

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كتل شمالية تؤثر على أجواء السعودية بالبرد الشديد.. المسند: ترقبوها في هذا الموعد كتل شمالية تؤثر على أجواء بالبرد الشديد.. المسند: ترقبوها في هذا الموعد
تحدث عن أجواء المربعانية.. وقال: تؤثر بالصقيع والجفاف كونها قادمة من براري آسيا

كتل شمالية تؤثر على أجواء السعودية بالبرد الشديد.. المسند: ترقبوها في هذا الموعد

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتوغل كتل باردة شمالية تؤثر على أجواء #السعودية بالبرد الشديد والصقيع والجفاف كونها قادمة من براري آسيا.

ويوضح المسند، عبر حسابه في تويتر، قائلاً: في #المربعانية تواصل الشمس انحدارها إلى الجنوب حتى تتعامد على مدار الجدي وذلك في 21 ديسمبر، منها تتوغل الكتل الباردة الشمالية التي تؤثر على أجواء #السعودية بالبرد الشديد والصقيع والجفاف كونها قادمة من براري آسيا، وبسبب البرد الشديد، وانخفاض الرطوبة يتعاظم خطر البرد على الإنسان.

وحول درجات الحرارة، قال المسند إن درجة الحرارة المعلنة في الإعلام تختلف عن درجة الحرارة المحسوسة بوساطة جلد الإنسان وهي الأهم، إذ إن شعور الإنسان بالبرد أو الحر يتوقف على عاملين: درجة الحرارة وسرعة الرياح، أو درجتَي الحرارة والرطوبة النسبية؛ موضحاً أن درجة الحرارة المحسوسة تكون أقل من درجة الحرارة العادية، فمثلاً عندما تكون درجة الحرارة صفراً مئوياً، وسرعة الرياح 10 كم في الساعة، فدرجة الحرارة التي يشعر بها جلد الإنسان حقيقة هي تحت الصفر بثلاث درجات، وليست صفراً مئوياً!.. هذا والله أعلم.الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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