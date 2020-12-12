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"العليا الأمريكية" ترفض محاولة غير مسبوقة لإبطال نتائج الانتخابات

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"العليا الأمريكية" ترفض محاولة غير مسبوقة لإبطال نتائج الانتخابات "العليا الأمريكية" ترفض محاولة غير مسبوقة لإبطال نتائج الانتخابات

مصراوي Masrawy

10:55 ص السبت 12 ديسمبر 2020

واشنطن- (بي بي سي):

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة محاولة غير مسبوقة لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 في أربع ولايات متأرجحة، وهي المحاولة التي دعمها الرئيس الأمريكي دونالد .

وطالبت الدعوى، التي رفعتها ولاية تكساس أمام المحكمة العليا هذا الأسبوع، بإبطال نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا، وميتشيغان، وبنسلفانيا، وويسكنسن.

وفاز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الولايات الأربع.

ودعم 19 من المحامين العامين (وزارة العدل) و106 أعضاء في كونجرس ولاية تكساس الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا لإلغاء نتيجة الانتخابات.

لكن المحكمة رفضت هذه الدعوى الجمعة مستندة إلى أن الموقف القانوني لولاية تكساس لا يسمح لها برفع الدعوى، وهو ما جاء في شكل قرار صادر عن المحكمة برفض طلب هذه الولاية الأمريكية.

وجاء في قرار المحكمة أن "تكساس لم توضح مصلحة لها وجاهة قضائية في رفع دعوى ضد طريقة إجراء الانتخابات في ولاية أخرى".

ويضيف رفض المحكمة العليا لهذا الطلب إخفاقا جديدا لترامب الذي رجح دون أدلة في وقت سابق أن نتائج انتخابات نوفمبر الماضي سوف يتم تسويتها في المحكمة العليا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضت المحكمة العليا دعوى قضائية تطعن على فوز المرشح الديمقراطي حو بايدن في ولاية بنسلفانيا، وهو الرفض الذي جاء في حكم مؤلف من جملة واحدة.

وكرر ترامب تأكيده في أكثر من مناسبة، دون الاستناد إلى أدلة، على أن "الأصوات غير الشرعية" كلفته فترة رئاسية ثانية.

ومنذ الانتخابات، رفع ترامب وأنصاره عددا من الدعاوى القضائية التي تطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، لكن لم تنجح أي منها من إبطال فوز بايدن.

وفاز المرشح لديمقراطي على الرئيس ترامب بـ 306 أصوات من أصوات المجمع الانتخابي الأمريكي مقابل 232 صوتا لترامب. كما بلغ الفارق بين بايدن وترامب في التصويت الشعبي سبعة ملايين صوت لصالح بايدن.

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