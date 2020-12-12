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مركز شباب الخارجة يحصد 47 ميدالية ذهبية في بطولة الجمهورية لـ"الأيكيدو"

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مركز شباب الخارجة يحصد 47 ميدالية ذهبية في بطولة الجمهورية لـ"الأيكيدو" مركز شباب الخارجة يحصد 47 ميدالية ذهبية في بطولة الجمهورية لـ"الأيكيدو"

مصراوي Masrawy

10:56 ص السبت 12 ديسمبر 2020

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

حصد فريق "الأيكيدو" بمركز شباب الخارجة في محافظة الوادي الجديد، المركز الأول في بطولة الجمهورية التي نظمها الاتحاد المصري للجودو والإيكيدو، وجرت على ملاعب طلائع الجيش.

وقال الكابتن فولي أبوحسيبة، مدرب فريق "الأيكيدو" بمركز شباب الخارجة بالوادي الجديد، اليوم السبت، إن فريق "الأيكيدو" بمركز شباب الخارجة في محافظة الوادي الجديد، حقق ٤٧ ميدالية ذهبية و ١٠ فضية و ٧ برونزية بإجمالي ٦٤ ميدالية خلال منافسات البطولة بأعمار مختلفة بواقع ٣ ذهبية، ٤ فضية، ١ برونز فوق ١٦عامًا، و٨ ذهب، ٢ فضية فتيات تحت ١٢ عامًا، و٢١ ذهب و ٢ فضية و ٢ برونزية أولاد تحت ١٢ عامًا، والشباب ٨ ذهب، ٢فضة، والفتيات ٧ ذهب و٢ برونز.

وتعتبر لعبة "الآيكيدو" من الألعاب غير المنتشرة في الوطن العربي بصفة خاصة، وذلك لندرة المدربين المتميزين في هذا المجال وتعتبر من أكثر الألعاب التي تصل بممارسها إلى أعلى مستويات النقاء الذهني.

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