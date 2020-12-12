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إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارتين بـ"زراعي" القليوبية

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إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارتين بـ"زراعي" القليوبية إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارتين بـ"زراعي" القليوبية

مصراوي Masrawy

10:51 ص السبت 12 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارتين سوزوكي على الطريق الزراعي "القاهرة- الإسكندرية"، بمنطقة كفر أبو جمعة التابعة لمركز ومدينة قليوب، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبدالعظيم محمد، مدير إدارة المرور بالقليوبية، بانقلاب سيارتين سوزوكي أمام منطقة ترعة كفر أبو جمعة التابعة لمركز قليوب في اتجاه القاهرة، ما أسفر عن 6 مصابين، جرى نقلهم جميعًا لمستشفى قليوب لتقديم الرعاية الصحية لهم.

وانتقل العميد هشام دياب وكيل إدارة مرور القليوبية، إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إسعاف وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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