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.. 560 وفاة و28137 إصابة جديدة بكورونا آخر 24 ساعة

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روسيا.. 560 وفاة و28137 إصابة جديدة بكورونا آخر 24 ساعة .. 560 وفاة و28137 إصابة جديدة بكورونا آخر 24 ساعة
حملة تطعيم شاملة ضد الفيروس ومن المقرر أن تشمل جميع المناطق

روسيا.. 560 وفاة و28137 إصابة جديدة بكورونا آخر 24 ساعة

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في بواقع 560 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما تم تسجيل 28137 إصابة جديدة.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، في بيان اليوم السبت، إن 26118 شخصاً تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و85958 شخصاً.

ووفق "روسيا اليوم"، تُوفي منذ بدء تفشي الوباء 46453 شخصاً، فيما تم تسجيل مليونين و625848 إصابة حتى الآن.

وأجرت السلطات الصحية في روسيا 82.1 مليون اختبار للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ عدد الاختبارات التي تم إجراؤها خلال الساعات الـ 24 الماضية 539 ألف اختبار.

وكانت قد أطلقت السلطات الروسية، الأسبوع الماضي، حملة تطعيم شاملة ضد الفيروس، ومن المقرر أن تشمل جميع المناطق قبل نهاية الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يشمل اللقاح في البداية الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ثم يتم تعميمه على جميع سكان روسيا الراغبين في التطعيم.

ومع انطلاق حملة التطعيم في مختلف مناطق روسيا، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أمس الجمعة، أن مصنع شركة "آر – فارم" الذي يجري بناؤه بالاشتراك مع حكومة العاصمة سينتج نحو 10 ملايين جرعة شهرياً من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لكورونا.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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