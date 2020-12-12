بالصور.. رئيس هيئة النيابة الإدارية يصل بورسعيد لافتتاح منظومة "الميكنة الشاملة"

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

وصل المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، لافتتاح الميكنة الشاملة لمكتب فني بورسعيد، وفرع الدعوى التأديبية والنيابات الإدارية ببورسعيد وبورفؤاد.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد لقاء مفتوح مع الأجهزة المعنية بقاعة فايزة أبوالنجا، لعرض شرح مفصل عن منظومة "الميكنة الشاملة" وعدد من الموضوعات الأخرى.

ومن المنتظر حضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، لتفقد الشهر العقاري المطور داخل ديوان عام المحافظة، ومركز التوثيق المطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد بمنطقة الإسراء في حي الضواحي، وأعمال تطوير قاعات مجمع محاكم بورسعيد في حي الشرق ومنشآت أخرى.