دعم قرى وسط سيناء بمحولات كهربائية وأعمدة إنارة جديدة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

شمال سيناء– أشرف سويلم:

قرر المجلس التنفيذي لمركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، دعم قريتي وادي العمرو والبرث بوسط سيناء بمحولات كهربائية جديدة، لتوفير الإنارة والحفاظ على السكان المحليين في المنطقة.

وجرى تركيب 60 عمود كهرباء ومحولين قدرة كل واحد منهما 200 كيلو فولت، وتوصيل خطوط كهرباء جهد متوسط لعدد من قرى مركز الحسنة.

وأكد أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، دعم تجمع الجهامات بقرية وادي العمرو بمحول كهرباء، وتركيب 30 عامود إنارة، بالإضافة إلى توصيل الكهرباء للتجمع بطول 2.5 كم جهد متوسط ومحول كهرباء، بالإضافة إلى تركيب 30 عامود إنارة، ورفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية بقرية الغبرا.

وقال رئيس مجلس مدينة الحسنة، إنه جاري الانتهاء من صيانة وإصلاح كشافات الإنارة بالحي البدوي الغربي بمدينة الحسنة، وجاري رفع كفاءة الحي بالكامل واستكمال العمل بباقي الأحياء الأخرى.

وأعلن مجلس مدينة الحسنة، تسليم موقع أعمدة ضغط منخفض بقرية الجدي، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالقرية، لرفع المعاناة عن الأهالى بالقرية، وحل أزمة الكهرباء بها وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما انتهت هندسة الكهرباء بمدينة الحسنة بوسط سيناء من إصلاح عطل الكهرباء بالمدينة، وإصلاح وصيانة محول تجمع إصرام، كما جرى إصلاح وصيانة محول قرية وادي العمرو، علاوة على الانتهاء من إصلاح وصيانة ١٤ عمود كهرباء بقرية المغفرة.