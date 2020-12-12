بالأسماء.. إصابة 3 فتيات في حادث تصادم بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أصيب 3 فتيات، اليوم السبت، إثر تعرضهن لحادث تصادم، بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وجرى نقلهم لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول 3 فتيات مصابات إلى مستشفى الخارجة.

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بحي طريق الداخلة بالقرب من معسكر فرق الأمن بمدينة الخارجة، أسفر عن إصابة كل من سارة محمد حسين 23 عامًا، هدية عيد عايد ٢٢ عامًا، أماني منصور علي ٢١عامًا، مقيمات بقرية الخرطوم التابعة لمركز الخارجة.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارج للعلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.