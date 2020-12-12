أخبار عاجلة

"قطان": المملكة قررت فتح بعثة دبلوماسية في الكونغو برازيفيل لتطوير العلاقات بين البلدين -
الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة تطلقان خطة استجابة إنسانية بقيمة 417 مليون دولار -
فوتشي: يتعين تطعيم بايدن ونائبته ضد كورونا في أسرع وقت -
النقض.. تأييد سجن المتهمين بقتل الطفل "يوسف" 7 سنوات -
الرؤية السعودية اليابانية تناقش الشراكة الاستراتيجية بالاجتماع الوزاري الخامس -
دراسة.. "ترامب" اعتمد على الهجوم في "تويتر".. و"بايدن" انتهج زعزعة ثقة الناخبين -
القيادة تعزي ملك إسواتيني في وفاة رئيس وزراء البلاد -
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "الجمهوري" يهنئ بايدن ونائبته -
فريق طبي ينجح في إعادة ذراع مبتور لشاب بمستشفى الهرم -
اليونان تضاعف الإنفاق العسكري بمقدار خمسة أمثال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. إصابة 3 فتيات في حادث تصادم بالوادي الجديد

Print
بالأسماء.. إصابة 3 فتيات في حادث تصادم بالوادي الجديد بالأسماء.. إصابة 3 فتيات في حادث تصادم بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

10:44 ص السبت 12 ديسمبر 2020

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أصيب 3 فتيات، اليوم السبت، إثر تعرضهن لحادث تصادم، بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وجرى نقلهم لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول 3 فتيات مصابات إلى مستشفى الخارجة.

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بحي طريق الداخلة بالقرب من معسكر فرق الأمن بمدينة الخارجة، أسفر عن إصابة كل من سارة محمد حسين 23 عامًا، هدية عيد عايد ٢٢ عامًا، أماني منصور علي ٢١عامًا، مقيمات بقرية الخرطوم التابعة لمركز الخارجة.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارج للعلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء وحدات استيطانية في القدس

مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء وحدات استيطانية في القدس

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

شبكة عيون الإخبارية