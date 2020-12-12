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"المطرية الـ5" تطرق الأبواب.. هكذا توقع "المسند" بدايتها وتأثيرها

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"المطرية الـ5" تطرق الأبواب.. هكذا توقع "المسند" بدايتها وتأثيرها "المطرية الـ5" تطرق الأبواب.. هكذا توقع "المسند" بدايتها وتأثيرها
قال: يتواصل الاستقرار الجوي على الأجواء باستثناء عسير وجازان

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتواصل سيطرة حالة الاستقرار الجوي على الأجواء.

وقال: "لا يزال الاستقرار الجوي مسيطراً على أجوائنا وهذا ديدن #المربعانية، سماء صافية، وشمس ساطعة، وأجواء باردة؛ وذلك لتمركز مركز للضغط الجوي المرتفع "الطارد للحالات المطرية".

وتابع: "يُستنثى من الاستقرار أجزاءٌ من منطقتي #عسير و#جازان، فمن المتوقع أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة. والله أعلم".

وعن الحالة المطرية القادمة، قال: "الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم قد تبدأ يوم الإثنين المقبل، وربما تستمر أربعة أيام أو نحوها، ونطاق تأثيرها (قد) يشمل أجزاءً من النصف الشمالي من #السعودية، والتغيرات واردة، والحالة بصفة عامة خفيفة إلى متوسطة.. هذا والله أعلم.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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