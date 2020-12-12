أخبار عاجلة

"قطان": المملكة قررت فتح بعثة دبلوماسية في الكونغو برازيفيل لتطوير العلاقات بين البلدين -
الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة تطلقان خطة استجابة إنسانية بقيمة 417 مليون دولار -
فوتشي: يتعين تطعيم بايدن ونائبته ضد كورونا في أسرع وقت -
النقض.. تأييد سجن المتهمين بقتل الطفل "يوسف" 7 سنوات -
الرؤية السعودية اليابانية تناقش الشراكة الاستراتيجية بالاجتماع الوزاري الخامس -
دراسة.. "ترامب" اعتمد على الهجوم في "تويتر".. و"بايدن" انتهج زعزعة ثقة الناخبين -
القيادة تعزي ملك إسواتيني في وفاة رئيس وزراء البلاد -
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "الجمهوري" يهنئ بايدن ونائبته -
فريق طبي ينجح في إعادة ذراع مبتور لشاب بمستشفى الهرم -
اليونان تضاعف الإنفاق العسكري بمقدار خمسة أمثال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس "بيونتيك": سنواجه التحدّي الأبرز أمام لقاح "كورونا" بهذه الوسائل

Print
رئيس "بيونتيك": سنواجه التحدّي الأبرز أمام لقاح "كورونا" بهذه الوسائل رئيس "بيونتيك": سنواجه التحدّي الأبرز أمام لقاح "كورونا" بهذه الوسائل
"شاهين": نعمل على خطة موسّعة وسنحاول القيام بذلك بشكل كبير

رئيس

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتيك" الألمانية عن التحدي الأبرز الذي يواجهها وشريكتها "فايزر" الأميركية بعد أن تمت إجازة لقاحهما ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال أوجور شاهين الرئيس التنفيذي لـ"بيونتيك" في حديث مع وكالة "رويترز": إن العقبة الأبرز أمام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، تتمثل في زيادة التصنيع لتلبية الطلب الضخم.

وأضاف: "من الواضح جدًّا أن هناك حاجة لجرعات أكثر، ونعالج هذه المسألة، أي كيف ننتج جرعات أكثر".

وتابع قائلًا: إنه يتوقع أن تحصل الشركات على موافقة مشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية بحلول نهاية الشهر، ويمكن أن تبدأ في طرح لقاح في الدول الأوروبية في أوائل العام المقبل.

ومن بين الطرق التي يأمل شاهين أن يزيد بها المعروض، تقديم موعد الاستحواذ على مصنع "بيونتيك" الذي تبلغ طاقته 750 مليون جرعة سنويًّا، والذي تم شراؤه من شركة "نوفارتيس" في ماربورغ بألمانيا.

وستبدأ "بيونتيك" في صنع اللقاح بالمصنع في النصف الأول من عام 2021؛ حيث يجري العمل -وفق شاهين- على تطويره وتشغيله وفقًا لجدول زمني سريع.

وأوضح شاهين قائلًا: "نعمل على خطة موسعة. لا يمكنني أن أبلغكم في الوقت الحالي بما هو ممكن ومقدار ما يمكننا توسيعه، ولكننا سنحاول القيام بذلك بشكل كبير".

وكانت كلٌّ من "بيونتيك" و"فايزر" قد قالتا إنهما ستنتجان ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من اللقاح العام المقبل، علمًا بأن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد أجازت، الجمعة، الاستخدام الطارئ للقاح، بعد أن أصبحت بريطانيا أول دولة تبدأ في استخدامه خارج التجارب السريرية في الأسبوع الماضي.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

عبدالعال: الاقتصاد المصري استطاع الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

بالفيديو- روسيا تعلن انطلاق التطعيم ضد فيروس كورونا

بالفيديو- روسيا تعلن انطلاق التطعيم ضد فيروس كورونا

مصر تقدم شحنة ثالثة من أدوية علاج فيروس كورونا إلى لبنان

مصر تقدم شحنة ثالثة من أدوية علاج فيروس كورونا إلى لبنان

من مصر | حوار خاص مع الكاتب الصحفي عادل حمودة عن نظام توزيع لقاحات فيروس كورونا (كاملة)

من مصر | حوار خاص مع الكاتب الصحفي عادل حمودة عن نظام توزيع لقاحات فيروس كورونا (كاملة)

شبكة عيون الإخبارية