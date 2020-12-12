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"قطان": المملكة قررت فتح بعثة دبلوماسية في الكونغو برازيفيل لتطوير العلاقات بين البلدين
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:08 مساءً
الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة تطلقان خطة استجابة إنسانية بقيمة 417 مليون دولار
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:06 مساءً
فوتشي: يتعين تطعيم بايدن ونائبته ضد كورونا في أسرع وقت
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:06 مساءً
النقض.. تأييد سجن المتهمين بقتل الطفل "يوسف" 7 سنوات
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:06 مساءً
الرؤية السعودية اليابانية تناقش الشراكة الاستراتيجية بالاجتماع الوزاري الخامس
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:00 مساءً
دراسة.. "ترامب" اعتمد على الهجوم في "تويتر".. و"بايدن" انتهج زعزعة ثقة الناخبين
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:00 مساءً
القيادة تعزي ملك إسواتيني في وفاة رئيس وزراء البلاد
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:00 مساءً
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "الجمهوري" يهنئ بايدن ونائبته
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:00 مساءً
فريق طبي ينجح في إعادة ذراع مبتور لشاب بمستشفى الهرم
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:58 مساءً
اليونان تضاعف الإنفاق العسكري بمقدار خمسة أمثال
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:58 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي بضيافة سيف زاهر
فيديو
ON Sport
السبت 12 ديسمبر 2020 10:25 صباحاً
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