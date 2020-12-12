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مبادرات لتسهيل الانتقال إلى المقاصد السياحية في رأس السنة بجنوب سيناء

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مبادرات لتسهيل الانتقال إلى المقاصد السياحية في رأس السنة بجنوب سيناء مبادرات لتسهيل الانتقال إلى المقاصد السياحية في رأس السنة بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

09:32 ص السبت 12 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

التقى المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعدد من ممثلي الفنادق بجنوب سيناء والبحر الأحمر، بمقر الغرفة، لبحث سبل تنشيط حركة السياحة الداخلية في فترة رأس السنة الميلادية، وإجازات أعياد الميلاد المجيد، وإجازة منتصف العام الدراسي، بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية.

وقال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم السبت، إنه جرى خلال اللقاء الاتفاق على وضع خطة تسويق، وتنفيذها بالتعاون بين الهيئة والقطاع الخاص على وسائل التواصل الترويجية المختلفة المرئية والمسموعة والمطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي، وطرح مبادرات مختلفة لتسهيل الانتقال إلى المقاصد السياحية.

وأوضح رئيس شعبة السياحة والفنادق، أنه جرى استعراض التجارب السابقة والتي أثبتت نجاحها في الترويج للسياحة، لوضعها في الاعتبار خلال تنفيذ خطة الترويج، إضافة إلى طرح العديد من الأفكار وعلى رأسها تنظيم عدد من الأحداث والفعاليات الفنية والثقافية والرياضية في المقاصد السياحية المختلفة للترويج لها عالميًا.

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