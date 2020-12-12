"البحوث الفلكية" ترد على أنباء تعرض القاهرة لزلزال فجر اليوم (بيان رسمي)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع زلزال في محافظة القاهرة فجر اليوم السبت، شائعة ولا أساس لها من الصحة.

وأكد القاضي في بيان اليوم، أن المعهد لم يصدر بياناً يفيد بذلك، والشبكة القومية للزلازل لم ترصد زلازل داخل مصر خلال الليلة الماضية، مناشدا المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حول شعور سكان القاهرة بهزة أرضية، متسائلين حول الأسباب التي ادت إلى زيادة معدلات الزلازل مؤخرا خاصة مع نهاية عام 2020 واعتبروه عام الكوارث.​