أخبار عاجلة

"قطان": المملكة قررت فتح بعثة دبلوماسية في الكونغو برازيفيل لتطوير العلاقات بين البلدين -
الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة تطلقان خطة استجابة إنسانية بقيمة 417 مليون دولار -
فوتشي: يتعين تطعيم بايدن ونائبته ضد كورونا في أسرع وقت -
النقض.. تأييد سجن المتهمين بقتل الطفل "يوسف" 7 سنوات -
الرؤية السعودية اليابانية تناقش الشراكة الاستراتيجية بالاجتماع الوزاري الخامس -
دراسة.. "ترامب" اعتمد على الهجوم في "تويتر".. و"بايدن" انتهج زعزعة ثقة الناخبين -
القيادة تعزي ملك إسواتيني في وفاة رئيس وزراء البلاد -
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "الجمهوري" يهنئ بايدن ونائبته -
فريق طبي ينجح في إعادة ذراع مبتور لشاب بمستشفى الهرم -
اليونان تضاعف الإنفاق العسكري بمقدار خمسة أمثال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

قائد الحرس الثوري يزور أسرة العالم النووي فخري زاده

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مصرع 11 شخصا في بشكيريا وسط روسيا جراء حريق في مأوى للعجزة

مصرع 11 شخصا في بشكيريا وسط روسيا جراء حريق في مأوى للعجزة

لقاء بين وزيري خارجية روسيا والإمارات في موسكو تناقش أزمات المنطقة

لقاء بين وزيري خارجية روسيا والإمارات في موسكو تناقش أزمات المنطقة

اندلاع نيران في أربعة قوارب صيد في ميناء إيراني

اندلاع نيران في أربعة قوارب صيد في ميناء إيراني

وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة يتلقى اللقاح المضاد لكوفيد-19

وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة يتلقى اللقاح المضاد لكوفيد-19

شبكة عيون الإخبارية