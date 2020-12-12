أخبار عاجلة

الرؤية السعودية اليابانية تناقش الشراكة الاستراتيجية بالاجتماع الوزاري الخامس -
دراسة.. "ترامب" اعتمد على الهجوم في "تويتر".. و"بايدن" انتهج زعزعة ثقة الناخبين -
القيادة تعزي ملك إسواتيني في وفاة رئيس وزراء البلاد -
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "الجمهوري" يهنئ بايدن ونائبته -
فريق طبي ينجح في إعادة ذراع مبتور لشاب بمستشفى الهرم -
اليونان تضاعف الإنفاق العسكري بمقدار خمسة أمثال -
المحقق في انفجار ميناء بيروت يستدعي وزيرين سابقين ورئيس الأركان السابق -
كيف اغتالت إسرائيل قائدًا بتنظيم القاعدة في العاصمة الإيرانية؟ -
مسؤول أمريكي يطلع وزير خارجية اليونان على عقوبات واشنطن ضد تركيا -
مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء وحدات استيطانية في القدس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

مساء dmc - "من الجمالية إلى العالمية".. 109 أعوام على ميلاد الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ

  • DMC
  • 49
Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صاحبة السعادة - موسيماني: الزمالك قدم كل شئ في كرة القدم بالنهائي وبكل روح رياضية لابد تقبل الخسارة

صاحبة السعادة - موسيماني: الزمالك قدم كل شئ في كرة القدم بالنهائي وبكل روح رياضية لابد تقبل الخسارة

صاحبة السعادة - موسيماني يتحدث لأول مرة عن هزيمة الأهلي بخماسية من صانداونز"الهزيمة كانت ثقيلة جداً"

صاحبة السعادة - موسيماني يتحدث لأول مرة عن هزيمة الأهلي بخماسية من صانداونز"الهزيمة كانت ثقيلة جداً"

مساء dmc - مع "سارة حازم وأحمد الدريني" | الإثنين 14/12/2020 | الحلقة الكاملة

مساء dmc - مع "سارة حازم وأحمد الدريني" | الإثنين 14/12/2020 | الحلقة الكاملة

مساء dmc - الأفلام والمسلسلات ودورها في صناعة رؤية وطنية وتشكيل الوعي لدى الجماهير

مساء dmc - الأفلام والمسلسلات ودورها في صناعة رؤية وطنية وتشكيل الوعي لدى الجماهير

شبكة عيون الإخبارية