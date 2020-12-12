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الرؤية السعودية اليابانية تناقش الشراكة الاستراتيجية بالاجتماع الوزاري الخامس
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:00 مساءً
دراسة.. "ترامب" اعتمد على الهجوم في "تويتر".. و"بايدن" انتهج زعزعة ثقة الناخبين
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:00 مساءً
القيادة تعزي ملك إسواتيني في وفاة رئيس وزراء البلاد
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:00 مساءً
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "الجمهوري" يهنئ بايدن ونائبته
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:00 مساءً
فريق طبي ينجح في إعادة ذراع مبتور لشاب بمستشفى الهرم
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:58 مساءً
اليونان تضاعف الإنفاق العسكري بمقدار خمسة أمثال
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:58 مساءً
المحقق في انفجار ميناء بيروت يستدعي وزيرين سابقين ورئيس الأركان السابق
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:58 مساءً
كيف اغتالت إسرائيل قائدًا بتنظيم القاعدة في العاصمة الإيرانية؟
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:58 مساءً
مسؤول أمريكي يطلع وزير خارجية اليونان على عقوبات واشنطن ضد تركيا
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:58 مساءً
مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء وحدات استيطانية في القدس
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 05:58 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: لن يتم توزيع اللقاح إلا عن طريق وزارة الصحة وبالمجان
فيديو
Mbc مصر
السبت 12 ديسمبر 2020 10:00 صباحاً
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