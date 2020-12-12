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"آبل" تخبر موظفيها باستمرار العمل من المنزل حتى الصيف

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"آبل" تخبر موظفيها باستمرار العمل من المنزل حتى الصيف "آبل" تخبر موظفيها باستمرار العمل من المنزل حتى الصيف
تماشيًا مع الجداول الزمنية المماثلة التي وضعتها "فيسبوك" و"جوجل"

أبلغت شركة "آبل" موظفيها بأنه ليس من المتوقع أن يعاودوا العمل من المكتب قبل الصيف المقبل.

وبحسب ما نشر موقع "بيزنس إنسايدر": أخبر الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، الموظفين بأنه ليس من المتوقع أن يعاودوا العمل من المكتب قبل الصيف المقبل، تماشيًا مع الجداول الزمنية المماثلة التي وضعتها شركتا "فيسبوك" و"جوجل" وغيرهما.

وأوضح كوك، وفق سبوتنيك عربي: "لا بديل عن التعاون وجهًا لوجه، لكننا تعلمنا الكثير أيضًا عن كيفية إنهاء عملنا بعيدًا عن المكتب ومن دون التضحية بالإنتاجية أو النتائج. وكلها دروس مهمة. وحين نجتاز هذه الجائحة بسلام سوف نحافظ على كل الأمور الرائعة التي تخص آبل، مع دمج أفضل تحولاتنا خلال العام الجاري".

يُذكر أن الجائحة خلقت مشاكل للشركة الأمريكية بسبب سلسلة توريدها للمنتجات المنتشرة في أنحاء العالم، بالإضافة لأن غالبية أعمال التصنيع تجري في الصين.

وعادة ما يسافر موظفو الشركة في الخريف إلى الصين مع بدء المصانع الخاصة بالشركة عملها، إلا أنهم في هذا العمل سيقومون بمتابعته عن بعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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