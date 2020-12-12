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أجواء المملكة تواعد حالة جوية شتوية ممطرة.. الحصيني يتوقّع ويفصّل

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أجواء المملكة تواعد حالة جوية شتوية ممطرة.. الحصيني يتوقّع ويفصّل أجواء المملكة تواعد حالة جوية شتوية ممطرة.. الحصيني يتوقّع ويفصّل
قال: يمكن تصنيفها بوجه عام من خفيفة لمتوسطة بدايتها من شمال المملكة

أجواء المملكة تواعد حالة جوية شتوية ممطرة.. الحصيني يتوقّع ويفصّل

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني؛ أن تتعرّض أجواء المملكة بداية من يوم الإثنين إلى حالة جوية شتوية ممطرة.

وقال الحصيني؛ مفصّلاً: متوقع من يوم الإثنين 1442/4/29هـ -إن شاء الله- حالة جوية شتوية ممطرة، يمكن تصنيف الحالة بوجه عام من خفيفة لمتوسطة بدايتها من شمال المملكة، ومتوقع أن تؤثر في أجزاء من مناطق: تبوك والحدود الشمالية والجوف، ثم المدينة المنوّرة وحائل، ثم مكة المكرّمة والقصيم وأقصى شمال منطقة الرياض.

وتابع: ثم تمتد الحالة الممطرة -إن شاء الله- نواحي أجزاءٍ من مناطق: الباحة وعسير وجازان.. الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وغزيرة على أجزاءٍ من تبوك وشمال مكة المكرّمة، يرافقها ارتفاعٌ في الحرارة، ثم انخفاضٌ وتسبق بنشاط للرياح المثيرة للأتربة، "والواقع أفضل"، والله أعلم.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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