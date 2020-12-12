أخبار عاجلة

الرؤية السعودية اليابانية تناقش الشراكة الاستراتيجية بالاجتماع الوزاري الخامس -
دراسة.. "ترامب" اعتمد على الهجوم في "تويتر".. و"بايدن" انتهج زعزعة ثقة الناخبين -
القيادة تعزي ملك إسواتيني في وفاة رئيس وزراء البلاد -
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "الجمهوري" يهنئ بايدن ونائبته -
فريق طبي ينجح في إعادة ذراع مبتور لشاب بمستشفى الهرم -
اليونان تضاعف الإنفاق العسكري بمقدار خمسة أمثال -
المحقق في انفجار ميناء بيروت يستدعي وزيرين سابقين ورئيس الأركان السابق -
كيف اغتالت إسرائيل قائدًا بتنظيم القاعدة في العاصمة الإيرانية؟ -
مسؤول أمريكي يطلع وزير خارجية اليونان على عقوبات واشنطن ضد تركيا -
مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء وحدات استيطانية في القدس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وفد من سفارة الإمارات يزور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

Print
وفد من سفارة الإمارات يزور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وفد من سفارة الإمارات يزور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
تعرَّف على أبرز أنشطة المركز وأعماله ومبادراته وبرامجه المتنوعة

وفد من سفارة الإمارات يزور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

استقبل الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان؛ رئيسة قسم الشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الرياض مريم ناصر المهيري؛ والوفد المرافق لها، بمقر المركز بالرياض.

واستمع الوفد الزائر إلى عرضٍ موجز عن أبرز أنشطة المركز وأعماله ومبادراته وبرامجه المتنوعة، إضافة إلى ما نفّذه من لقاءات فكرية وطنية وندوات لمناقشة القضايا المتنوّعة، بهدف تعزيز قيم التعايش والتنوع والتسامح والوسطية والاعتدال، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ثم قام الوفد بزيارة معرض الحوار التفاعلي واستمعوا لشرح مفصّل عن مراحله الذكية ومحطاته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرؤية السعودية اليابانية تناقش الشراكة الاستراتيجية بالاجتماع الوزاري الخامس

الرؤية السعودية اليابانية تناقش الشراكة الاستراتيجية بالاجتماع الوزاري الخامس

دراسة.. "ترامب" اعتمد على الهجوم في "تويتر".. و"بايدن" انتهج زعزعة ثقة الناخبين

دراسة.. "ترامب" اعتمد على الهجوم في "تويتر".. و"بايدن" انتهج زعزعة ثقة الناخبين

القيادة تعزي ملك إسواتيني في وفاة رئيس وزراء البلاد

القيادة تعزي ملك إسواتيني في وفاة رئيس وزراء البلاد

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "الجمهوري" يهنئ بايدن ونائبته

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "الجمهوري" يهنئ بايدن ونائبته

شبكة عيون الإخبارية