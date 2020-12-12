الولايات المتحدة تصنّف التونسي "أبو عبيدة الكافي" إرهابياً عالمياً

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ينشط بمنصب "أمير جند الخلافة"

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف القيادي التونسي في تنظيم "داعش"، أشرف القيزاني؛ على أنه "إرهابي عالمي مصنّف بشكل خاص".

"الخارجية الأمريكية" قالت في بيان لها، إن القيزاني؛ المعروف بلقب "أبو عبيدة الكافي"، ينشط بمنصب "أمير جند الخلافة" في تونس، وهي جماعة تتبع لتنظيم "داعش".

كذلك شملت وزارة الخزانة الأمريكية القيزاني؛ بالعقوبات، في تحديث جديد لقائمتها.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد دعت في بلاغ أصدرته منتصف العام الماضي، إلى الابلاغ عن 4 عناصر، بينهم أشرف القيزاني.

ويشغل أشرف القيزاني؛ منصب أمير "جند الخلافة" في تونس، الذي نفّذ عديداً من الهجمات في تونس.