كورونا في 6 دول خلال 24 ساعة.. 693 حالة وفاة بالمكسيك و646 بالبرازيل و43 بتونس

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كوريا الجنوبية تسجل 950 إصابة جديدة و542 بالجزائر و13 بالصين

سجلت البرازيل خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 53030 إصابة بفيروس كورونا المستجد و376 وفاة.

وأوضحت الصحة البرازيلية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ ستة ملايين و834829 حالة إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 180411.

المكسيك

أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل، يوم أمس الجمعة، أن هيئة كوفيبرس للرقابة الصحية وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر لكوفيد-19.



وسجلت المكسيك 12253 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و693 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و229379 وحالات الوفاة إلى 113019.

كوريا الجنوبية

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم: إن كوريا الجنوبية سجلت 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية بالفيروس منذ تأكيد أول حالة في يناير/ كانون الثاني.



ومن بين تلك الحالات الجديدة 928 حالة منقولة محليًّا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 41736 إضافة إلى 578 حالة وفاة.



تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 109 آلاف و104 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و801 حالة وفاة.

الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، اليوم، عن تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، خلال لقاء إعلامي يومي حول الوضع الوبائي، فقد تم تسجيل 11 حالة وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2575 وفاة.



بالمقابل تماثل للشفاء 455 مريضًا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 59590 حالة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البر الرئيسي سجل 13 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 11 ديسمبر/ كانون الأول نزولًا من 15 إصابة في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 بلغ حتى يوم الجمعة 86701 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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