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"" يعلن: التطعيم بلقاح "فايزر" ضد كورونا في الولايات المتحدة يبدأ خلال 24 ساعة

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"ترامب" يعلن: التطعيم بلقاح "فايزر" ضد كورونا في الولايات المتحدة يبدأ خلال 24 ساعة "" يعلن: التطعيم بلقاح "فايزر" ضد كورونا في الولايات المتحدة يبدأ خلال 24 ساعة
قال: لقد حققت بلادنا اليوم معجزة طبية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد أن التطعيم بلقاح "فايزر" ضد في الولايات المتحدة سيبدأ خلال أقل من 24 ساعة.

الرئيس الأمريكي قال في مقطع نشره على صفحته في "تويتر": "لقد حققت بلادنا اليوم معجزة طبية؛ ابتكرنا لقاحًا آمنًا وفعالًا في 9 أشهر فقط. هذا هو أحد أعظم الإنجازات العلمية في التاريخ".

وأعرب ترامب عن ارتياحه لإعلان إدارة الغذاء والدواء موافقتها على استخدام لقاح "فايزر".
وأضاف: "لقد بدأنا بالفعل في شحن اللقاح إلى جميع الولايات والعناوين في الدولة. سيبدأ التطعيم الأول بعد أقل من 24 ساعة".

وأكد ترامب نجاعة لقاحي "فايزر" و"مودرنا"، مضيفًا أن اللقاحين آمنان، قائلًا: إن هذين اللقاحين أثبتا فعالية بنسبة حوالي 95%، مشيرًا إلى أن ذلك يفوق التوقعات بكثير.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن البيت الأبيض أمر رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ستيفن هان، بإجازة لقاح "Pfizer-BioNTech" أمس الجمعة، أو تقديم استقالته.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء تفشي الوباء في العالم؛ حيث سجلت نحو 295 ألف حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 15.8 مليون إصابة حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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