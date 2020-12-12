أخبار عاجلة

الرؤية السعودية اليابانية تناقش الشراكة الاستراتيجية بالاجتماع الوزاري الخامس -
دراسة.. "ترامب" اعتمد على الهجوم في "تويتر".. و"بايدن" انتهج زعزعة ثقة الناخبين -
القيادة تعزي ملك إسواتيني في وفاة رئيس وزراء البلاد -
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "الجمهوري" يهنئ بايدن ونائبته -
فريق طبي ينجح في إعادة ذراع مبتور لشاب بمستشفى الهرم -
اليونان تضاعف الإنفاق العسكري بمقدار خمسة أمثال -
المحقق في انفجار ميناء بيروت يستدعي وزيرين سابقين ورئيس الأركان السابق -
كيف اغتالت إسرائيل قائدًا بتنظيم القاعدة في العاصمة الإيرانية؟ -
مسؤول أمريكي يطلع وزير خارجية اليونان على عقوبات واشنطن ضد تركيا -
مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء وحدات استيطانية في القدس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كوريا الجنوبية تسجل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية

Print
كوريا الجنوبية تسجل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية كوريا الجنوبية تسجل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية

مصراوي Masrawy

08:46 ص السبت 12 ديسمبر 2020

سول- (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر حصيلة إصابات يومية منذ بداية انتشار الفيروس.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 261 حالة إصابة عن عدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها أمس الجمعة (689 إصابة).

واقترب عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية من ألف إصابة وسط استمرار أمد الموجة الثالثة من تفشي الفيروس في البلاد.
كما يمثل هذا الرقم أكبر عدد إصابات يومية بفيروس كورونا في البلاد منذ تسجيل 909 حالات بتاريخ 29 فبراير الماضي عندما وصلت الموجة الأولى من تفشي المرض إلى ذروتها في دايجو وإقليم كيونج سانج الشمالي، ويعتبر أيضا أعلى رقم منذ بدء الموجة الثالثة من انتشار المرض.

ويرجع السبب الرئيسي وراء الزيادة الحادة في عدد حالات الإصابة الجديدة في البلاد إلى حالات عدوى جماعية متفرقة بكورونا في عدة أماكن في جميع أنحاء البلاد مثل الكنائس ودور رعاية المسنين والمطاعم والتجمعات الشخصية والوحدات العسكرية.
جدير بالذكر أن حصيلة الإصابات الإجمالية كانت قد وصلت أمس إلى 40,786 إصابة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء وحدات استيطانية في القدس

مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء وحدات استيطانية في القدس

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

مشكلات العمالة المصرية على مائدة ورشة عمل بالسعودية

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

عبدالعال يهنئ الدولة المصرية والقيادة السياسية على نجاح انتخابات مجلس النواب

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

الميزانية العامة للدولة  لعام 2021.. الإيرادات 846 مليار ريال والمصروفات تقدر بـ 990 مليارًا

شبكة عيون الإخبارية