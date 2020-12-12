​"لو هتشتري أو تبيع عقار".. تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء (الأوراق المطلوبة)

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددًا من الخطوات التي يجب اتباعها، عند نقل ملكية عداد الكهرباء من مواطن لآخر، عند بيع أو شراء عقار أو شقة سكنية جديدة.

وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، فإن شركات الكهرباء هي الجهة الوحيدة التي من حقها تركيب واستبدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع.

وبحسب المرفق، فإن خطوات نقل الملكية كالتالي:

1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد، وأيضًا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه، يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وبطاقة الوكيل والأصل للإطلاع، حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

4- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

هناك عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلي، أو بتوكيل منه لمحامي أو للمشتري الجديد، لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

1- يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

2- تقديم الأوراق السابق ذكرها، مع ملئ استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

3- يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

4- يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

5- في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة، في حالة وفاة المشترك القديم.



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