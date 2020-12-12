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الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 13 إصابة وافدة من الخارج

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الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 13 إصابة وافدة من الخارج الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 13 إصابة وافدة من الخارج

مصراوي Masrawy

08:38 ص السبت 12 ديسمبر 2020

بكين- (أ ش أ):
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 13 إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86701 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة تم تسجيلها بواقع خمس حالات في شنجهاي، وحالتين في كل من جيانغسو وقوانغدونغ، وحالة واحدة في كل من تيانجين وتشجيانغ وفوجيان ويونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4002 حالة غادر منها 3752 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 12 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81774 شخصا، مشيرة إلى أن 6904 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 17 حالة جديدة بدون أعراض وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 196 حالة منها 185 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 7377 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 114 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 725 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5996 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 595 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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مصراوي Masrawy

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