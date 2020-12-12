لايف سكور لابز التابعة لشركة ماس ميوتشوال وأنتارا هيلث تتعاونان لاستكشاف تقييم المخاطر في مجال الرعاية الصحية

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أعلنت اليوم "لايف سكور لابز"، وهي شركة تابعة لشركة "ماساتشوستس ميوتشوال لايف إنشورانس" ("ماس ميوتشوال")، وشركة "أنتارا هيلث" الناشئة في مجال الرعاية الصحية عن إبرامهما اتفاقية تعاون لاستكشاف كيفيّة تأثير تقييم المخاطر بالنتائج الصحية في الأسواق الناشئة.

تعمل "أنتارا هيلث" من خلال خاصّية التتبع الصحي الافتراضية والذكاء الاصطناعي لتطوير الرعاية الصحية التي تركز على المرضى، وستستخدم النتائج التي يسهل فهمها التي يوفرها حلّ "لايف سكور ميد 360" لتقييم خوارزميات المخاطر القائمة على معايير "لايف سكور لابز"، بهدف استكشاف فرص تطوير خدماتها وتحسينها. كما ستقوم الشركة الناشئة أيضاً باستخدام هذه الأداة للحصول على رؤى ومعلومات جديدة بشأن ملفات بيانات المخاطر على المدى الطويل الخاص بالأعضاء.

وتقدّم "أنتارا" خدمات الصحة الافتراضية الجاهزة لمخططات التأمين. وتجمع مقاربتها المتكاملة قدرات الفحص والكشف المبكّر، وخطط مخصّصة للاشراك الصحي، والتفاعل الافتراضي المباشر. ويسمح ذلك بتحفيز التغيير الفعال للسلوك، ما يسهم بالتالي في تحقيق نتائج صحية أفضل للمستهلكين من الطبقة الوسطى بكلفة منخفضة.

وقال مايكل جالاري، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات ورئيس "لايف سكور لابز"، في هذا السياق: "نحن سعداء للغاية لحصولنا على فرصة العمل مع شركة ناشئة مبتكرة مثل ’أنتارا هيلث‘ لاستكشاف مزايا استخدام مقاييس تقييم مخاطر الوفيات في أنظمة الرعاية الصحة في الأسواق الناشئة." وأضاف: "نحن نؤمن بأنّ هذه التكنولوجيا، التي تمّ تطويرها أساساً لقطاع التأمين على الحياة، ستزوّد ’أنتارا‘ بتقييمات فعالة وواضحة للمخاطر، وتساهم في الوقت عينه بمساعدة الأفراد على عيش حياة أطول وأكثر صحة."

تعدّ "لايف سكور ميد 360" خوارزمية متقدمة لتقييم المخاطر الطبية الخاصة بالقطاع، وتستفيد من ملايين نقاط البيانات المجمّعة على مر عقود من الخبرة لإنتاج مقياس شامل لمخاطر الوفيات. كما تعدّ أيضاً حلّاً آمناً قائماً على الإنترنت يستخدم مدخلات بيانات غير محددة لتوفير قياس للمخاطر، وتصوّر مفصّل للعوامل المساهمة، ومقارنة لمتوسط الخطر مع أفراد آخرين ضمن فئة عمرية معينة.

من جانبه، قال الدكتور كيبا جوبارتيه، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "أنتارا": "نحن متحمسون للتعاون مع فريق العمل في ’لايف سكور لابز‘ الذي يقدم معدل وفيات خوارزمي شامل وعالي الجودة. ويمكن لعملية تقييم المخاطر المستمرة أن تساعدنا على تأمين رعاية أكثر فعالية إلى أعضائنا من خلال مساعدتنا على قياس تأثير الرعاية الصحية التي نوفّرها بشكلٍ أفضل." وأضاف: "نعتقد بأنّ البيانات التي ستنتج عن هذا التعاون ستساهم بمساعدتنا في توفير منتجات تأمين جديدة ستكون عالية الجاذبية في سوق عملنا."