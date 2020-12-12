ستاندرد إنشورانس المحدودة آخر شركة أفريقية تختار حل آي إف آر إس 17 من Moody’s Analytics

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أعلنت اليوم "Moody’s Analytics" أن "ستاندرد إنشورانس المحدودة"، ذراع التأمين التابع لمجموعة "ستاندرد بنك" التي تتخذ من جوهانسبرغ مقراً رئيسياً لها وواحدة من مزوّدي خدمات التأمين الرائدة في جنوب أفريقيا، قد اختارت حل "ريسك إنتجريتي فور آي إف آر إس 17" من "Moody’s Analytics" لدعم اعتمادها لمعيار المحاسبة الجديد رقم 17 "آي إف آر إس 17".

هذا وستستخدم شركة "ستاندارد إنشورانس المحدودة" حل "ريسك إنتجريتي فور آي إف آر إس 17" كعرض البرمجيات كخدمة، ما يسمح للشركة بنشر البرمجية على الفور وتسريع اعتمادها لمعيار المحاسبة رقم 17 "آي إف آر إس 17" مع الاستفادة من قدر أكبر من المرونة والاستمرار بتحقيق وفورات في التكاليف.

ويمثل المعيار رقم 17 "آي إف آر إس 17" تغييراً هاماً في التقارير المالية لعقود التأمين. ينبغي على شركات التأمين في جميع أنحاء أفريقيا وحول العالم تنفيذ الأنظمة التي تدعم المتطلبات الجديدة للمعيار من حيث الحسابات وإعداد التقارير. ويربط حل "ريسك إنتجريتي فور آي إف آر إس 17" البيانات والنماذج والنظم والعمليات بين الوظائف الاكتوارية والحسابية، مما يساعد شركة "ستاندارد إنشورانس المحدودة" على الوفاء بالاتزامات الجديدة لإعداد التقارير.

وقال الدكتور نولواندل مجوقي مبالو، المدير التنفيذي لدى "ستاندارد إنشورانس المحدودة" في هذا السياق: "بالنظر إلى الطابع المعقد لمعيار المحاسبة رقم 17 ’آي إف آر إس 17‘، كان من الضروري أن نقوم باختيار مزود يتمتع بقدرات لا مثيل لها على صعيد إدارة البيانات ومحرك قوي للحسابات لإدارة المتطلبات الجديدة، فضلاً عن سجل حافل بالعمل مع شركات التأمين في أفريقيا. تنطبق على ’ Moody’s Analytics‘ كلّ هذه المواصفات المطلوبة. ويساهم استخدام حل البرمجيات كخدمة في إزالة الكثير من التحديات المتعلقة بالصيانة والتحديثات، لأن ’ Moody’s Analytics‘ تقوم بإدارة البنية التحتية الخاصة بالتكنولوجيا وجميع أعمال صيانة البرمجيات".

ومن جهته، قال كريستوف بوركبشلر، المدير الإداري لدىMoody’s Analytics" ": "لا يزال يشكل تطوير عمليات جديدة وتنفيذ أنظمة جديدة لتفسير عقود التأمين بموجب المعيار رقم 17 ’آي إف آر إس 17‘ أولوية بالنسبة لشركات التأمين في أفريقيا. ويبحث أوائل المتبنين مثل شركة ’ستاندارد إنشورانس المحدودة‘ عن حلول يمكن نشرها بسرعة ويمكن تطويرها بكفاءة لتلبية متطلبات المعيار الملحة فيما يتعلق بحجم البيانات والأداء. ويقدم حلنا، الذي يتكامل مع الأنظمة الاكتوارية والمالية القائمة لدى’ستاندارد إنشورانس المحدودة‘، وظائف مبتكرة وعالية الكفاءة، مما يوفر للمؤسسة سهولة الاستخدام الفوري. وإننا نتطلع قدماً إلى العمل مع ’ستاندارد إنشورانس المحدودة‘ في الوقت الذي تتقدم فيه نحو اعتماد معيار المحاسبة رقم 17 ’آي إف آر إس 17‘ في التاريخ الفعلي".

وكانت "Moody’s Analytics " قد فازت في وقت سابق من هذا العام بجائزة أفضل حل ’ آي إف آر إس 17‘ للعام وجوائز ضمن أربع فئات أخرى من جوائز "إنشورانس إي آر إم".